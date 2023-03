Culla gronda per Odermatt

Suenter la culla pitschna en il super-G è Marco Odermatt er il victur da la culla gronda en la cuppa mundiala. Ses grond concurrent Aleksander Kilde na va betg a la partenza als dus slaloms gigants a Kranjska Gora. Cun quai restan al Norvegiais be anc trais cursas en il final da la cuppa mundiala en l'Andorra per far puncts – al slalom na va el betg a la partenza.

Il classament general da la cuppa mundiala

Marco Odermatt 1'626 puncts Aleksander Kilde 1'240 puncts Henrik Kristoffersen 874 puncts

En il mument ha Odermatt dentant in avantatg da 386 puncts. Cun quai ch'ina victoria dat be 100 puncts, gudogna il skiunz da 25 onns per la segunda giada il classament general da la cuppa mundiala.

Er la culla pitschna dal slalom gigant pudess el gudagnar, trais cursas avant la fin da la stagiun è l'um dal chantun Sutsilvania sin plaz 1 cun 100 puncts dapli ch'il Norvegiais Henrik Kristoffersen.

Il program dals umens

Kranjska Gora (Slovenia)

11-03 slalom gigant

12-03 slalom gigant

Soldeu (Andorra)

15-03 cursa rapida

16-03 super-G

18-03 slalom gigant

19-03 slalom

Or da l'archiv da SRF: