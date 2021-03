La Svizra gudogna il classament da las naziuns cun avant l'Austria e l'Italia e resta uschia la meglra naziun da skis, quai per la segunda giada en roda. La davosa cursa da la stagiun gudogna dentant in Austriac. Manuel Feller ha gudagnà il slalom al final da la cuppa mundiala a Lai.

Las decisiuns per cullas eran crudadas gia avant la cursa da slalom. La culla pitschna en il classament ha gudagnà Marco Schwarz, lez è vegnì 6avel. Ed er la culla gronda ha gia gudagnà Alexis Pinturault. Ma almain gudogna la Svizra grazia a las bunas posiziuns da Meillard ed Aerni la rangaziun da naziuns avant l'Austria. Quai er anc cun in grond avantatg dad 876 puncts. Total han ils Svizzers e las Svizras numnadamain rimnà 10'087 puncts. cun gronda distanza è l'Italia vegnida terza. Avant ils triums da la Svizra la stagiun passada ed uss, aveva l'Austria gudagnà 30 giadas en seria. La Svizra vegn uss sin total 9 victorias. 7 da quellas vegnan dals onns 80 ch'èn stads glorius per la Svizra.

Il podest da la cursa da slalom:

Manuel Feller 1:47,24 Clément Noël + 0,08 Alexis Pinturault + 0,11

Ramon Zenhäusern ch'è stada la gronda speranza svizra suenter l'emprim percurs è crudà or – per l'emprima giada en questa stagiun. Las cundiziuns en il segund percurs n'eran betg simplas damai ch'i ha puspè cumenzà a naiver a Lai. Surprais ha Luca Aerni cun in bun segund percurs.

Ils Svizzers: