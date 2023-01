Il podest:

Loïc Meillard 2:18,77 Gino Caviezel +0,59 Marco Schwarz +0,81

Gia suenter l'emprim percurs ha il duo svizzer manà cun in grond avantatg. En il segund percurs han omadus lura pudì restar calms sin la pista schelada ed han uschia procurà per l'emprima victoria dubla da la Svizra dapi Kranjska Gora il 2021. Il matador local, Marco Schwarz, ha lura pudì cumplettar il podest a Schladming. El è per l'emprima giada stà sin in podest da la cuppa mundiala.

Meglier resultat da carriera per Caviezel

Per Caviezel è il segund plaz ses meglier resultat da la cuppa mundiala da sia carriera. Avant è el stà duas giadas sco terz sin il podest: l'october 2020 a Sölden en il slalom gigant, il mars 2022 a Courchevel/Méribel en il super-G.

Liberaziun per Meillard

Per Loïc Meillard èsi l'emprima victoria per propi en la cuppa mundiala. Il favrer 2020 aveva el gudagnà il slalom gigant parallel a Chamonix (FRA). Ma ussa cun 26 onns è il nuf finalmain s'avert. Quai n'è nagina surpraisa. El è quest mais gia stà duas giadas sin il podest (terz en il slalom gigant dad Adelboden, segund en il slalom a Wengen).

Ils ulteriurs Svizzers:

15. Thomas Tumler +2,78

22. Livio Simonet +3,43

26. Semyel Bissig +3,82

Betg sa qualifitgads per il segund percurs: Justin Murisier, Daniele Sette, Fadri Janutin

Thomas Tumler ha preschentà ina fitg buna prestaziun en il segund percurs. Suenter l'emprim è el anc stà 25avel. Lura ha el fatg bun gist 10 plazs. Puncts han er Simonet e Bissig pudì far.

Odermatt ha guardà da la banda

Marco Odermatt che ha gudagnà questa stagiun quatter dals tschintg slaloms gigants aveva decidì da desister dal start a Schladming. El era sa blessà l'emna passada a Kitzbühel, en la cursa rapida e n'ha betg vulì ristgar insatge, er sch'el ha fatg part dal trenament.