Suenter tschintg onns en la cuppa mundiala da ski cross è Talina Gantenbein arrivada tranter las meglras dal mund. Durant questa stagiun ha ella gia pudì festivar dus plazs da podest. En tut è ella stada tschintg giadas tranter las meglras diesch. Fin uss eran dus indeschavels plazs ils megliers resultats da Talina Gantenbein en la cuppa mundiala da ski cross. Fanny Smith e Talina Gantenbein las meglras svizras

Anc n'hai betg tanschì per Talina Gantenbein per l’emprima victoria. Il plaz sisum il podest è per il mument savens occupà da Fanny Smith. La skiunza dad Aigle ha gist procurà per in nov record. 27 giadas ha ella gudagnà ina cursa da ski cross en la cuppa mundiala. Uschè bleras giadas sco anc nagina avant ella. Sper Fanny Smith ch'è actualmain en la furma da sia vita è Talina Gantenbein madirada a la segund meglra svizra.

Per il mument constat tut

Sch'i marscha, lura marschi. Quella experientscha far per il mument era Talina Gantenbein. L’emprim plaz da podest tar la cursa ad Arosa mez december ha dà a la skiunza da Scuol la fiduzia en sai ch'i drova per cumbatter per il podest. Ad Arosa ha Gantenbein vis, ch'i po ir si. Dapi lura è ella constant tranter las meglras diesch da mintga cursa. Sin il podest è ella stada gia duas giadas. Tgi sa cura ch’ella po festivar l’emprima victoria?