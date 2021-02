Fanny Smith ha be manchentà per pauc sia 28avla victoria da la cuppa mundiala sin la Reiteralm en l’Austria.

Pli sperta che la Svizra, è gia sco avant in'emna als campiunadis mundials a Idre Fjäll, be stada la Svedaisa Sandra Näslund. La Grischuna Talina Gantenbein è vegnida quarta. Gia als campiunadis mundials aveva Gantenbein manchentà be per pauc la plazza da podest,

Medemamain sco quart ha Marc Bischofberger terminà la cursa dals umens. Jonas Lenherr è vegnì 5avel. Il campiun mundial Alex Fiva era sco Ryan Regez betg sa qualifitgads per las cursas d'eliminaziun. Gudagnà la cursa ha l’Austriac Johannes Rohrweck – per el èsi l'emprima victoria en la cuppa mundiala.