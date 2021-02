Sandro Simonet oriund da Casti ha realisà ses meglier resultat da la carriera. Grazia ad in excellent segund percurs ha el gudagnà 27 plazs ed egualisescha uschia il record mundial. Sco terz è Simonet classà gist suenter Ramon Zenhäusern. Battids vegnan ils dus Svizzers be da Henrik Kristoffersen.

Il podest dal slalom a Chamonix

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:37,81 Minuten

2. Ramon Zenhäusern (SUI) +0,28

3. Sandro Simonet (SUI) +0,66

Sandro Simonet, il sulet skiunz rumantsch en la cuppa mundiala, era classà sco 30avel suenter l'emprim percurs ed ha uschia dastgà lantschà il segund percurs cun il numer 1 ed ha uschia er pudì profità d'ina buna pista. Il skiunz da 25 onns ha dentant mess tut sin ina carta e persvadì sco nagin auter en quest secund percurs. El ha fatg bun plaz per plaz e la finala pudì sa meglierar fin sin il podest. Cun far bun 27 plazs en il segund percurs ha Simonet schizunt egualisà il record mundial. Fin uss era quai be gartegià al Svedais Matthias Hargin da far bun tants plazs en in segund percurs.

Jau aveva pensà vi dals top 15 u top 10, dentant mai vi dal podest.

01:35 video Il segund percurs da Sandro Simonet Or da RTR dals 31.01.2021. laschar ir

Per Sandro Simonet che n'aveva anc betg persvadì en questa stagiun è quest terz plaz a Chamonix il meglier resultat da sia carriera. Fin oz er'el stà classà be ina suletta giada tranter ils megliers 10, quai avant trais onns a Kranjska Gora. Là aveva Simonet terminà il salom sco 8avel.

Pli svelts ch'il Grischun èn la finala be stads il Norvegiais Henrik Kristoffersen che manava gia suenter l'emprim percurs e l'ulteriur Svizzer Ramon Zenhäusern ch'era suenter l'emprim percurs 11avel. Per Zenhäusern èsi gia il terz plaz da podest en questa stagiun. Gia la sonda en l'emprim slalom da Chamonix er'il Vallesan vegnì segund suenter il Franzos Clément Noël. La fin da december aveva Ramon Zenhäusern gudagnà il slalom ad Alta Badia.

Impressiuns da Sandro Simonet

1 / 5 Legenda: Sandro Simonet durant ses segund percurs a Chamonix. Keystone 2 / 5 Legenda: Duscha da schampagn da Zenhäusern e Kristoffersen per Sandro Simonet Keystone 3 / 5 Legenda: Sandro Simonet cun sia emprima gronda trofea en la cuppa mundiala da skis. Keystone 4 / 5 Legenda: Sandro Simonet (25 onns) da Casti. Keystone 5 / 5 Legenda: Sandro Simonet, spezialist da slalom, vala dapi onns sco in dals gronds talents en il cader svizzer. Keystone

Plazs da podest cun muntada istorica

Che gist dus Svizzers stattan sin il podest en in slalom da la cuppa mundiala hai dà fin uss be ina giada e quai avant passa 42 onns. Ils 13 da december dal 1978 ha Martial Donnet gudagnà a Madonna di Campiglio avant ses cumpatriot Peter Lüscher.

Ils ulteriurs Svizzers

17. Luca Aerni +1,64

18. Daniel Yule +1,71

21. Marc Rochat +1,90

Betg pudì sa qualifitgar per il segund percurs ha Noel von Grünigen (42avel). Tanguy Nef e Loïc Meillard èn crudads ora gia en l'emprim percurs.

Luca Aerni ha suenter in fitg bun emprim percurs (4. plaz) betg pudì tegnair sia posiziun en il segund percurs ed è crudà dal quart sin il 17avel plaz. Betg cuntent cun sia prestaziun è er Daniel Yule ch'ha terminà la cursa sco 18avel. Discletg ha gì il Vallesan Loïc Meillard. El è crudà ora suenter ch'el aveva il meglier emprim temp intermediar.

I spetga il campiunadi mundial

Per ils spezialists da las disciplinas tecnicas stattan sco proxim sin il program las cursas al campiunadi mundial a Cortina d'Ampezzo, dals 8 fin ils 21 da favrer. Per il skiunzs da las disciplinas spertas spetgan avant anc in super-G ed ina cursa rapida en in'emna a Garmisch-Partenkirchen.