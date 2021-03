La Slovaca ch'era gia suenter l'emprim percurs davanttiers, ha distanzià l'Austriaca Katharina Liensberger per dus dieschavels. Terza daventa Mikaela Shiffrin, cun in retard da 64 tschientavels.

Sulet per tschintg tschientavels manchenta Wendy Holdener in plaz sin il podest – ella daventa quarta. Michelle Gisin perda en il segund percurs duas posiziuns, e fa plaz set. Camille Rast daventa 21avla, Mélanie Meillard ha manchentà da sa qualifitgar per il segund percurs.

Vlhova ha il nas davant

Cun la quarta victoria da slalom en questa stagiun, ha Petra Vlhova puspè meglras cartas che Lara Gut-Behrami en il cumbat per la culla gronda. Il retard da 36 puncts ha ella barattà cun in avantatg da 64 puncts. E la sonda suonda in ulteriur slalom ad Are.

Uschia è stà l'emprim percurs da Holdener: