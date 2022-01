Il skiunz rumantsch en la cuppa mundiala da skis, Sandro Simonet da Casti, ha stuì magunar la proxima terrada. Al slalom da Wengen, in dals classichers, ha Simonet pers en l’emprim percurs bunamain 3 secundas sin ils pli sperts e sco 37avel manchentà la qualificaziun per il segund percurs.

audio Intervista cun Sandro Simonet suenter 1. percurs da Wengen 02:32 min, Sport ed actualitad dals 16.01.2022. laschar ir. Durada: 02:32 minutas.

Sandro Simonet ha dentant er gì discletg a Wengen. El ha pers in fist gia tar l’emprima porta e silsuenter stuì cumbatter be cun in fist sin la plaunca pretensiusa da Wengen. Questa disfortuna ha sa chapescha bittà Simonet ord il ritmus.

Anc nagins puncts

Enfin uss èsi ina stagiun d’emblidar per Sandro Simonet. En ils quatter slaloms da la stagiun n’hai anc dà nagins puncts. A Val d’Isère ed avant in’emna ad Adelboden è il skiunz da 26 onns crudà ora, a Madonna di Campiglio ed a la segunda cursa da chasa a Wengen n’hai betg tanschì per il segund percurs. Simonet na lascha dentant betg pender il chau. El haja anc intginas schanzas en questa stagiun.

I vegn stretg per Peking

Stretg vegni perencunter da sa qualifitgar per ils gieus olimpics a Peking. Avant quest punct culminant da la stagiun spetgan be pli dus slaloms, la proxima fin d’emna a Kitzbühel e lura dus dis pli tard il classicher, il slalom da notg a Schladming. Simonet stuess mussar in exploit en questas duas cursas per uschia survegnir la schanza d’astgar ir a la partenza a Peking.