Nagina medaglia per il quartet svizzer en il slalom gigant dal campiunadi mundial a Cortina d'Ampezzo. Loïc Meillard sco 5avel è il sulet ch'ha cuntanschì l'arrivada. Nov campiun mundial è surprendent il Franzos Mathieu Faivre.

Trumpada per ils Svizzers – aur per la Frantscha

Per il Grischun Gino Caviezel, per Justin Murisier sco er per il grond trumf svizzer, Marco Odermatt, è la cursa dal slalom gigant al campiunadi mundial stada a fin gia suenter paucas secundas. Tuts trais èn crudads ora en l’emprim percurs ed uschia stuì sutterrar gia baud il siemi da gudagnar ina medaglia en lur disciplina da parada.

Meillard manchenta sia terza medaglia

Il sulet svizzer ch’ha cuntanschì l’arrivada è Loïc Meillard. Il skiunz da Neuchâtel ha terminà la cursa sin plazza 5 cun in retard da 1,77 secundas sin Mathieu Faivre. Per il Franzos èsi il pli grond success da sia carriera. Fin oz era el stà be ina suletta giada sisum il podest en ina cursa da la cuppa mundiala. Il december 2019 aveva Mathieu Faivre gudagnà il slalom gigant da chasa a Val d'Isère. A Cortina ha el gudagnà aur avant il Talian Luca De Aliprandini, il partenari da Michelle Gisin, e l'Austriac Marco Schwarz che veva gia gudagnà aur en la cumbinaziun.

Loïc Meillard survegn anc ina schanza la dumengia en il slalom. Fin oz ha el gudagnà a Cortina duas medaglias da bronz, quai en la cumbinaziun ed en il slalom parallel.

Podest slalom gigant dals umens

1. Mathieu Faivre (FRA) 2:37.25

2. Luca De Aliprandini (ITA) + 0,63

3. Marco Schwarz (AUT) + 0,87

Pinturault sto sutterar il titel en la naiv da Cortina

Sper Marco Odermatt è er il segund grond favurit crudà ora, Alexis Pinturault. Il Franzos manava anc suenter l'emprim percurs ed era sin buna via da triumfar en sia disciplina da parada. En il segund percurs è Pinturault crudà ora curt suenter la partenza. Ina trumpada ha er il defensur dal titel, Henrik Kristoffersen, stuì magunar. Il Norvegiais ha pers 2,53 secundas e stuì sa cuntentar cun il 9avel plaz.

La fin d'emna crodan las davosas decisiun al campiunadi mundial da skis a Cortina d'Ampezzo. La sonda stat sin il program il slalom da las dunnas (10:00/13:30), la dumengia il slalom dals umens (10:00/13:30).