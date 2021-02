Ils Austriacs han bunas schanzas da gudagnar al davos di dal campiunadi mundial da skis a Cortina d’Ampezzo la 6avla medaglia dad aur. Il grond favurit en il slalom dals umens è numnadamain Marco Schwarz. I dat dentant bain inqual atlet che po far in stritg tras il quint a l’Austriac.

01:17 video Schwarz: «Jau n'hai nagin squitsch pli» Or da Sport-Clip dals 19.02.2021. laschar ir

Tgi che vul daventar campiun mundial en il slalom sto en mintga cas batter Marco Schwarz. L’Austriac da 25 onns è stà en ils 9 slaloms da questa stagiun 7 giadas sin il podest. Tranter auter ha el gudagnà il slalom d’Adelboden ed il slalom da notg a Schladming.

Ils cun-favurits

Davos Marco Schwarz ch’ha gia gudagnà duas medaglias a quest campiunadi mundial a Cortina datti intgins cun-favurits. Tranter quels tutga er Ramon Zenhäusern, il grond trumf svizzer. Il Vallesan è stà en questa stagiun trais giadas sin il podest. Il december ha el gudagnà il slalom ad Alta Badia.

01:35 video Ramon Zenhäusern triumfescha ad Alta Badia Or da Sport-Clip dals 21.12.2020. laschar ir

Cun Manuel Feller tutga er in collega d’equipa da Marco Schwarz tar ils megliers skiunzs da slalom en questa stagiun. Er Feller è stà ils davos mais trais giadas sin il podest da la cuppa mundiala. Tranter auter ha el triumfà al slalom da Flachau. Ulteriurs candidats da medaglia èn: Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Clément Noël (FRA), Linus Strasser (GER), Henrik Kristoffersen (NOR) ed Alexis Pinturault (FRA).

Trio svizzer vul mussar in exploit

Cun Loïc Meillard, Luca Aerni e Daniel Yule ha Swiss-Ski anc trais ulteriurs skiunzs a la partenza che pon vilentar ils favurits. Tuts trais èn buns per in top resultat.

01:37 video Meillard: «Suenter in di pausa puspè attatgar» Or da Sport-Clip dals 19.02.2021. laschar ir

Durant che Meillard ed Aerni audan tranter ils megliers 15 skiunzs da slalom en questa stagiun n’èsi betg ì sco giavischà a l’anteriur leader dals Svizzers, Daniel Yule. El ha dentant pudì trenar bain ils davos dis a Cortina e po er ir top fit a la partenza. Plinavant pudess Yule vegnir bain a frida cun la plaunca taissa da quest slalom.

Podest al davos campiunadi mundial ad Are 2019:

1. Marcel Hirscher (AUT)

2. Michael Matt (AUT)

3. Marco Schwarz (AUT)

L'emprim percurs dal slalom dals umens cumenza a las 10:00 uras. La decisiun cun ils megliers 30 croda a partir da las 13:30 uras.