Bianca Gisler da Scuol ha manchentà la qualificaziun per il final en il Big Air als gieus olimpics be per pauc. La finala han 0,25 puncts mancà a la Rumantscha per vegnir tranter las meglras 12. In di avant avant ses 19avel di da naschientscha sto Bianca Gisler sa cuntentar cun il 13avel plaz als Gieus olimpics.

Er Ariane Burri dal chantun Lucerna n'ha betg dumagnà la qualificaziun. Suenter ch'ella ha terminà il slopestyle sin il 12avel plaz, finescha ella la disciplina Big Air sin il 23 avel plaz.

Tar ils umens è Nicolas Huber vegnì 14avel. Ad el han bunamain 3 puncts mancà per cumbatter il mardi en il final per medaglias. Jonas Bösiger sto sa cuntentar cun la plazza 27.