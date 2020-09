Tokio è daventà dapli che be in siemi

100m obstachels, siglir en aut, stuschar la culla, 200m sprint, sigl en lung, bittar la lantscha e currer 800m. Quellas 7 disciplinas furman il heptatlon. Pli aut, pli lunsch, pli svelt, nagina autra disciplina en l'atletica leva pretenda uschè bler multifariadad sco il heptatlon.

Pli aut, pli lunsch, pli svelt

E quai fascinescha Annik Kälin ch'è creschida si en ina famiglia polisportiva a Grüsch. I dovra da tut insatge. Reunir spertadad, forza e tecnica, uschia circumscriva la giuvna da 20 onns il heptatlon.

Pli aut, pli lunsch e pli svelt èsi ì surtut ì l'ultim onn per ella:

Avant 1 onn ha Annik Kälin gudagnà la medaglia da bronz al campiunadi europeic da las U20.

En quella stagiun ha ella gist a l'emprim meeting realisà ses record persunal cun far 6170 puncts. Quai è il quart aut resultat, ch'ina atleta svizra ha insacura realisà.

Suandà è il titel da campiunessa svizra.

Vitiers è vegni in sigl en lung da siemi sin 6,56m. Fin uss èn be sis Svizras siglidas pli lunsch.

Ed Annik Kälin è pir al cumenzament. Da las 7 disciplinas dal heptatlon è il siglir en lung ed ils 100m obstachels sias preferidas. Era en la disciplina singula dal sigl en lung è ella vegnida campiunessa svizra.

Dasper il sport da prestaziun fa Annik Kälin il studi da fisioterapeuta, che vegn era da bun per emprender d'enconuscher meglier l'entira apparatura da ses corp. Sport e studi cumbinà cun blers praticums saja la maschaida ideala ed il dretg equiliber.

Ses trenader è ses bab, ch'ha ina pratica da medi a Grüsch. Quai funcziunia bain. Il bab saja quel, che stoppia mintgatant franar ella e sfurzar da far pausas. Ella trenescha gugent e bler, il pli gugent 7 giadas l'emna.

Gieus olimpics – dapli che mo in siemi

Per la proxima stagiun ha la talentada Grischuna duas grondas finamiras. Ina medaglia al campiunadi europeic da las U23 en Norvegia. E sch'i gartegia da far en mintgina da las 7 disciplinas anc in pèr puncts dapli, pudessi era funcziunar cun Tokio 2021. Pertge cun ses svilup e ses resultats en questa stagiun èn gieus olimpics daventads dapli che be in siemi.