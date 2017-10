Bognera gea, tualetta na – reclama na dastga betg tut

Sch'in giugader da hockey fa in foul, lura sa platga el per duas minutas sin il banc dals punids. Quai è sin l’entir mund uschia. A Tavau dentant sa platgan els en ina bognera.

Buna reclama è sch'ins discurra dad ella. Exact quai è stà la finamira da l'agentura da reclama communicaziun.ch a Glion. Sin incumbensa dad ina firma d’installaziuns sanitaras ha l’agentura da reclama gì da crear novs bancs dals punids en il stadion da hockey da Tavau.

L'agentura da reclama ha creà per ils giugaders da Tavau bancs en furma d’ina bognera e per ils adversaris en furma da tualettas. L’effect da reclama è stà enorm, cunzunt suenter che la Federaziun Svizra da hockey ha scumandà provisoricamain ils bancs. Tut ils gronds meds da massa da la Svizra han rapportà da l’acziun nunconvenziunala.

Il scumond è abolì – almain parzialmain

Uss ha la Federaziun da hockey abolì il scumond. Ils novs bancs dals punids dastgan vegnir montads. Almain la varianta cun la bognera, quella cun la tualetta resta scumandada. Ils bancs dals punids stoppian esser identics per omaduas equipas e l’adversari na dastgia betg vegnir discredità u disfamà.

Provocaziun vulida

Tenor Armin Spescha, il gestiunari da communicaziun.ch, hajan els sa chapescha vulì provocar in pau per recaltgar attenziun. Dad in nausch stil na vul el dentant betg pledar. La finala sa tractia quai da reclama per ina fatschenta d’installaziuns sanitaras. E quella monteschia tualettas e bogneras.

