En la guerra fraida avevi num ch'ins stoppia pudair fugir spert d'ina attatga atomara en in bunker. In dals renumads bunkers a Moscau è vegnì bajegià sco tunnel da metro ed è uss in museum ch'ins po visitar cun ina tura – snavurs inclusiv.

Uschia guardavan ils lavurers or che han bajegià ils tunnels.

L'entrada dal museum per l'uiara fraida che maina 65 meters a bas en il bunker.

In biro concipì per Josef Stalin, dentant el è mort avant ch'el ha pudì duvrar il biro.

Il guid tras in dals bunkers da Stalin sut Moscau maina sco emprim 65 meters en la terra. El è numnadamain vegnì construì sco tunnel da la metro. Schizunt ils lavurers che han construì el, hajan per gronda part pensà ch'els bajegian ina nova metro. Els han dentant fatg ina rait da centralas, chombras, cuschinas e biros. In pitschen vitg sutterran da 7'000 meters quadrat e passa 300 stanzas.

Centrala da commando en il secret

In dals highlights da la tura che procura er per pel-giaglina è la centrala da commando. Davent da qua avessan ils uffiziers pudì dar en il code e volver la clav per activar ella – la bumba atomara. Er lezza è da vesair: l'emprima bumba atomara sovietica. Autras stanzas ch'ins po contemplar èn: ina da telegrafar, il biro da Josef Stalin ubain er la «garderoba». Qua pudevan ils uffiziers sa stgamiar ed ir sco sche nagut fiss direct en la staziun da metro Taganskaja.

Legenda: En il bunker L'emprima bumba atomara sovjetica. RTR, S. Bundi

RR actualitad