Sulet durant las emprimas minutas dal gieu cunter la Brasilia n’ha Yann Sommer betg dal tut persvadì. Ins ha sentì sia gnervusitad, er perquai ch’igl è stà per il goli da Borussia Mönchengladbach ina premiera, ses emprim gieu insumma ad in campiunadi mundial. Silsuenter ha Sommer dentant persvadì dal tuttafatg e mussà per part grondiusas paradas, tant cunter l’ensemble brasilian sco er cunter la Serbia.

Bürki ed Mvogo ston sa cuntentar cun la rolla da reserva

Per Patrick Foletti è e resta Yann Sommer il numer 1 en il cader svizzer. Roman Bürki da Borussia Dortmund ed Yvon Mvogo da RB Leipzig stoppian il mument simplamain sa cuntentar cun la rolla da reserva, quai che na saja betg adina simpel ed era frustrond ad in campiunadi mundial. Tenor Foletti ha Yann Sommer dentant duas grondas fermezzas che fetschian ch’el saja il numer 1. Ina giada saja quai la situaziun mentala co ir enturn en situaziuns da squitsch e per l’autra saja Sommer tacticamain fitg ferm, uschia Patrick Foletti.

Patrick Foletti è il bab da la famiglia dals golis

Patrick Foletti trenescha dapi il 2011 ils golis da la naziunala svizra. El n’è dentant betg mo responsabel per buns, creativs e fritgaivels trenaments, Foletti ha er da giugar in zic la rolla da bab en questa pitschna famiglia da golis. Tant sin sco er sper la plazza saja ses pensum er da procurar per armonia, per ina bun’atmosfera ed era motivar ils golis Bürki ed Mvogo ch’èn conscients ch’els na vegnan pli probabel betg ad astgar esser en gol a quest turnier.

