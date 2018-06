Il Kreml n'è betg be in bajetg, il Kreml è in quartier che raquinta l'istorgia da la Russia - ubain almain quella da las pli pussantas persunas da la Russia. Per exempel da Ivan il terribel ch'è stà l'emprim zar che ha laschà bajegiar ora il Kreml. Ubain da la zara Katherina la gronda che ha avert il Kreml per il senat – per represchentants da la populaziun. Dentant era l'istorgia da Lenin, che ha procurà che la monarchia dals zars saja definitivamain a fin ed ha avert il Kreml cun fabritgar abitaziuns e vender ils stgazis. Tranter auter ha Josef Stalin gì qua ina abitaziun.

RR actualitad 08:00