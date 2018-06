En il terz e davos gieu da gruppa al campiunadi mundial da ballape frunta la naziunala svizra questa saira a las 20:00 uras sin la Costa Rica. In pari tanscha als Svizzers da sa qualifitgar per ils otgavelfinals.

Durant ch’i va per tut ni nagut per la naziunala svizra vai per la Costa Rica sulet pli per l’onur. Suenter duas terradas encunter la Serbia ed encunter la Brasilia ston ils Costaricans prender cumià da la Russia suenter la fasa da gruppa. Tuttina spetgan il trenader naziunal Vladimir Petkovic e sia squadra in dir e stretg gieu. Parallel cun la Svizra dat la Brasilia encunter la Serbia.

Focus sin il ballape

Ils davos dis è la naziunala stada bler en la pressa, betg pervi dal ballape, mabain pervi da l'act cun l’evla dubla. Suenter che Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka e Stephan Lichtsteiner èn dentant mitschads cun in egl blau e ston sulet pajar ina multa è quest tema uss giud maisa. Il focus è cumplettamain sin il ballape.

Ina perla russa

Il gieu encunter la Costa Rica è a Nischni Nowgorod, ina bella citad bun 400 kilometers en l’ost da Moscau. Nischni Nowgorod dumbra passa 1,2 milliuns abitants ed è uschia la 5avla gronda citad da la Russia. A Nischni Nowogord sbucca il flum Oka en la Wolga. Plinavant è Nischni Nowgorod oz in impurtant center politic, economic, scientific e cultural.

Il stadion da ballape a Nischni Nowgorod è ina vaira perla, franc in dals pli bels stadions insumma a quest campiunadi mundial. Quest stadion è vegnì bajegià extra per quest turnier ed ha custà bun 250 milliuns euros. Tut en tut han radund 45’000 fans plaz en quest'arena.

