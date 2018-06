Maks Orlov è in dals moderaturs da Russkoje Radio, in emettur che lascha cunzunt ir musica.

In dals pli populars emetturs da radio en Russia è il Russkoje Radio, in che lascha cunzunt ir blera musica russa. In pitschen guid tras la redacziun mussa: Bler è sumegliant, massa moniturs, microfons ed uregliers. Dentant il cuntegn è restrenschì. Russkoje Radio è cunzunt in emettur da musica. Insumma, tadlar radio en Russia fetschia la populaziun plitost per tadlar musica, per s'infurmar sur da la politica guarda la populaziun cunzunt televisiun ubain legia gasettas.

Dentant la televisiun publica è totalmain en ils mauns dal Kreml. Ed ils schurnalists che scrivan per las gasettas independentas, vivan per part malsegir – il correspondent da radio SRF a Moscau David Nauer raquinta co quai stat propi cun la libertad da pressa en Russia.

Legenda: En ses biro a Moscau David Nauer, il correspondent da radio SRF en ses biro a Moscau. RTR, Sabrina Bundi

