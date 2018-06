In manischunz creschì si a Moscau maina mai tras il quartier pli ritg ed il pli pauper da Moscau.

Appartements da cumprar per 75'000 francs ubain villas per 75 milliuns francs. Quai avain nus vesì quai di cun charrar tras il pli ritg ed il pli pauper quartier da Moscau. Dentant jau stoss conceder, il pli pauper avev'jau mess avant auter. Er quel è tranter massa verd e cun blocs mellens da tschintg auzadas. Las abitaziuns endadens sajan dentant miserablas, di il manischunz.

Sch'el ha propi mussà a mai il pli pauper, na sai jau betg, dentant sco el di sajan ils quartiers propi paupers vegnids renovads davent dal 2005. En mintga cas: Er quai quartier n'è betg ideal per abitar. Cun avrir la fanestra da l'auto san ins daco: I fa canera da trens e l'aria toffa ed è nuschaivla – il quartier è circumdà da grondas fabricas.

Il luxus è davos autas saivs

Per chattar propi las villas dals oligarchs ston ins ir in zic ordaifer da Moscau. E che quai vegn pli luxurius cumenza cun las reclamas sper via che mussan tuttenina products pli luxurius sco Dolce & Gabanna e cun las garaschas che vendan autos sco Maserati. E lura vegnan las saivs che vegnan adina pli autas cun cameras da segirezza che vegnan adina pli numerusas.

Per entrar endadens las saivs da 3 enfin 4 meters ston ins enconuscher insatgi che abitescha endadens e dat liber l'entrada. Per mes cletg enconuscha il manischunz insatgi che enconuscha insatgi... uschia ch'jau poss ir a guardar las villas da 25 enfin 75 milliuns francs.

RR actualitad 17:00