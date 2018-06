Per lur giubilament cun l'evla dubla na vegnan ils giugaders Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka e Stephan Lichtsteiner betg serrads per proxims gieus. Ils giugaders ston dentant pajar ina multa. Per Xhaka e Shaqiri munta quella a mintgamai 10'000 francs e per Lichtsteiner a 5'000 francs. Quai ha la cumissiun disciplinara da la Fifa decidì il glindesdi.

Er ils Serbs vegnan chastiads: Il trenader Krstajic sto pajar 5'000 francs pervi da remartgas ch'el ha fatg sur da l'arbitrader Brych suenter la partida. La federaziun da ballape serba survegn ina multa da 54'000 francs pervi d'eveniments durant il gieu.

