Caviar enstagl da Red Bull - ils Russ baivan lur vodka magari in zic auter che tar nus. Co, sa Anton Kovalkov.

Il chef-cuschinier Anton Kovalkov en ses restaurant porta in vodka cun caviar per empruvar.

En Russia datti numerusas destillarias ed anc bler dapli marcas da vodka. Vodkas charas ubain bunmartgadas en grondas ubain be pitschnas buttiglias, fatgs or da tartuffels ubain graun. En il «Beluga», in restaurant da spaisas tradiziunalas russas entamez Moscau èn nudads passa 100 vodkas sin la charta. Anton Kovalkov, il schef-cuschinier dal «Beluga» raquinta pertge ch'ins po gustar meglier il vodka sch'ins maglia in tschadun caviar latiers e quants shots da Vodka ch'in russ po vertir enfin ch'el è sturns.

RR actualitad 08:00