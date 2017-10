Confed Cup: Germania gudogna 1:0 cunter Chile

La Germania ha gudagnà per l’emprima giada il Confederations Cup. En il final a St. Petersburg ha il campiun mundial battì il Chile cun 1:0.

L’unic gol da la partida ha fatg Lars Stindl en la 20avla minuta. En in gieu fitg intensiv n’èsi betg gartegià al Chile da nizzegiar las bleras e bunas pussaivladads per far in gol.

Il Portugal terminescha il turnier sin il terz plaz. En il final pitschen ha il Portugal gudagnà cunter il Mexico cun 2 ad 1 suenter prolungaziun.

Il Confederations Cup vala sco prova generala per il campiunadi mundial 2018 en Russia.

