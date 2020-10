Sin fundament dal svilup actual da la pandemia ed il dumber creschent d'infecziuns novas ha l'uniun da cursa San Murezzan decidì da spustar il 114. White Turf (che fiss stà ils 7., 14. e 21. da favrer 2021) sin l'onn 2022. La decisiun saja crudada tenor cunvegnientscha cun partenaris e sponsurs, scriva l'uniun da cursa.

La fin d'avust ha la suprastanza preschentà a la radunanza generala divers scenaris inclus ils preventivs. L'entschatta october haja la suprastanza lura stuì prender per enconuschientscha ch'il 37. Snow Polo World Cup dal schaner 2021 è spustà. Questa decisiun haja lura er influenzà fitg la decisiun da spustar il White Turf, cunquai che las duas occurrenzas nizzegian las sinergias per ereger la citad da tendas per ils events.

Il proxim White Turf è uschia fixà sin las dumengias dals 6., 13. e 20. da favrer 2022.

Il 2016 han l'organisaziun da las cursas da chavals sin la naiv stuì dir giu pervi da las temperaturas. Ord l'archiv: