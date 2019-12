I dovra bleras chaussas, per ch’i dettia a la fin interessantas cursas da skicross. Il pli impurtant è senza dubi la naiv. Ni meglier detg temperaturas avunda bassas per pudair producir naiv tecnica. Il tschancun da cursa ad Arosa consista sulettamain da naiv tecnica, var 20’000 meters cubic han las pendicularas producì ils davos dis ed emnas.

Cunquai che nus avain stuì elavurar directamain la naiv ch'è vegnida ord il chanun è quella pulit bletscha.

Suenter dovri lura in’equipa che sa tge far cun la naiv. Goran Manojlovic è responsabels che tuts sappian tge far. Il co-manader da la scola da skis lavura dasperas dapi 13 onns per las cursas da skicross ad Arosa. Enfin 30 persunas sa gidan per bajegiar il percurs, collavuraturs da las pendicularas e da la scola da skis.

Cuppa mundiala ad Arosa Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Arosa è daventà in punct fix en la cuppa mundiala da skicross. Mintg' onn vegnan mez december las meglras skiunzas ed ils megliers skiunz da skicross ad Arosa per las cursas da la cuppa mundiala. E savens vegnan las Svizras ed ils Svizzers da cumbatter per ils plazs sin il podest. L’onn passà hai schizunt dà duas victorias per la Svizra. Jonas Lenherr ha gì gudagnà tar ils umens e Fanny Smith tar las dunnas. Vitiers ha il Grischun Alex Fiva sco terz era dumagnà il pass sin il podest. Era quest onn ha la delegaziun svizra schanzas sin il podest. Ils finals da las cursas èn mardi saira a las 20:15.

Experientscha vala dapli ch’il computer

Mintga onn vegn il percurs puspè bajegià da nov. La gronda part da la pista vegn construida sco l’onn avant. Ma mintga giada emprovan ils construiders dad integrar in pèr novs elements. Saja quai in sigl u ina storta. Quest onn han ins prolungà la passascha da la partenza ed ha construì ina nova storta. La gronda part da questa lavur da planisaziun vegn fatga en il lieu. Ins pudessi er planisar tut ils detagls vid il computer, di Goran Manojlovic. Ma per el e ses collegas giaja quai meglier da discutar e decider davart il percurs en il lieu e betg en biro.

Maletg 1 / 7 Legenda: Il percurs da skicross per las cursas 2019. mad Maletg 2 / 7 Legenda: Fanny Smith (ordavant) tar la victoria da l'onn passà ad Arosa. mad

