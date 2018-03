Passa 1'100 annunzias hai dà per la cursa da las dunnas ch'è in'emna avant il maraton engiadinais. Las dunnas partan a Samedan e van 17 kilometers enfin S-chanf.

Per las inas è la cursa da las dunnas divertiment. Ellas giaudan la cursa tras l'Engiadina. Per autras èsi ina concurrenza, uschia per las favuritas sco Rahel Imoberdorf ni Sereina Livers-Boner.

Bunas premissas

Tant las temperaturas sco era la situaziun da naiv èn bunas. Era il dumber d'annunzias è auts, uschè auts sco anc mai. D'ina vart hai dà ina u l'autra annunzia per la cursa da dunnas, perquai ch'il maraton è gia exaust dapi in temp.

Ma tenor il schef dil maraton, Menduri Kasper, èsi pli impurtant, che las cundiziuns da trenar sajan gia l'entir enviern fitg bunas, era en la Bassa. Quai haja il pli grond effect.

Partenza per la cursa da las dunnas è dumengia davent da las 10:00 tar l'arena Promulins a Samedan.

