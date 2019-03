Per von Siebenthal èsi ina premiera ed ella vala dasper la Franzosa Anouk Faivre-Picon sco ina da las favuritas, scrivan ils organisaturs. Per l'emprima giada dastgan las pli fermas dunnas partir 5 minutas avant ils pli sperts umens. Quella midada duai tenor il manader da cursa Adriano Iseppi megliurar l'experientscha per las dunnas durant la cursa.

Tar ils umens vul Dario Cologna cuntanscher sia quarta victoria. Ma era Roman Furger ha gia gudagnà trais giadas il Maraton da skis engiadinais. Cunzunt ils Franzos valan sco ferms concurrents. Per la Frantscha èn tranter auter Maurice Manificat, Jules Lapierre u Jean Marc Gaillard da la partida. Era ils norvegiais han cun Anders Gloerson (victur dal 2014), Tord Asle Gjerdalen e Chris Andre Jespersen buns curriders a la partida. En total èn annunzià 14'200 curridras e curriders.

Sprint da notg cun ferms atlets

Al sprint da notg en il Kurpark frunta il duo svizzer da Roman Furger ed Erwan Käser sin ferma concurrenza. Tant il victur dal onn passà Evan Northug da la Norvegia, il spezialist da sprint svedais Teodor Peterson sco er il franzos Renaud Jay èn il venderdi da la partida.

Ma era tar las dunnas èn fermas sprintras a la concurrenza. Quai cun la segunda dal onn passà Elisabeth Schicho da la Germania è la svizra Fabiana Wieser (terza dak 2018). Dentant era tar il sprint ha la Norvegia cun Berit Morgstad è Alnaes Anikkekn Gjerde fermas curridas a la partenza.

