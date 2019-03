cuntegn

Maraton da skis 2019 - «Dumengia vegn spetgada ina cursa svelta»

L’aura e surtut las temperaturas dals ultims dus dis han procurà per ina loipa fitg dira e cumpacta en Engiadin’Ota per ils 14’200 passlunghists. Entant han ils responsabels dal Maraton da skis engiadinais er puspè mess da la vart lur plan alternativ per il traject.