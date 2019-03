Il manual da bun 40 paginas è vegnì preschentà als radund 80 commembers dal comité d’organisaziun durant ina sesida. La finamira saja surtut d’avair discutà e sclerì tut las eventualitads pussaivlas che possian capitar durant ina da las cursas dal Maraton da skis engiadinais.

Era sche tut è ferm teoretic, èsi fitg impurtant d’avair in manual en in cas d’urgenza.

Il pli impurtant saja ch’ils responsabels dals differents ressorts èn orientads davart il proceder en in cas d’urgenza. Ils differents scenaris prevesan tut tenor er in stab da crisa. Las infurmaziuns vegnian communitgadas en emprima lingia tras ils «speakers» ch’èn preschents dasper la loipa.

Tegnair à jour il manual

La glista da pussaivlas interrupziuns da la cursa è lunga e vegnia adina puspè surlavurada, uschia Menduri Kasper. Ella duai esser in mussavia per l’organisaziun per ils proxims 5 onns. Tar las interrupziuns quintan per exempel impediments da la natira sco bovas, lavinas u er per exempel in accident sin la via tranter Segl e Malögia che pudess impedir ch’ils participants vegnan anc ad ura a la partenza.

Plaz per ir sut tetg

Per il cas che la cursa dal Maraton avess da vegnir interrutta, è definì cler nua ch’ils curriders vegnan sviads. En mintga lieu duain er esser accessiblas grondas localitads sco salas da gimnastica u er chasas da parcadi, nua ch’ils passlunghists pon ir sut tetg a spetgar fin ch’il transport cun bus è organisà.

RR actualitad 11:00