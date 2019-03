Suenter varga diesch onns ha Dario Cologna procurà per in nov temp da record sin ils 42 kilometers da Malögia a S-chanf.

Ils organisatur dastgan esser cuntents: Il 51avel Maraton da skis engiadinais è stà in maraton fenomenal cun blers records. Era il schef da la loipa, Adriano Iseppi suttastritga tut quai cun ils superlativs.

Situaziun perfetga

L’aura ha er quest on puspè procurà per rumpatesta paucs dis avant la 51avla ediziun dal maraton. Anc l’emna passada èsi stà memia chaud, uschia ch'igl era blera aua sin ils lais schelads. Lura è dentant vegnì la naiv e quella s’ha colliada cun l’aua. L’ultima notg avant il maraton da tradiziun èsi anc vegnì meglier. Suenter la plievgia èsi vegnì fraid, quai che ha procurà per ina loipa perfetga. La loipa era fitg sperta.

Per ils megliers èn quai stà las cundiziuns idealas per ir a chatscha dal record da temp. L’onn 2008 aveva Tor Arne Hetland, gudagnà en il temp da record dad 1 ura 24 minutas. Ussa era Dario Cologna anc ina giada duas minutas pli spert. Cologna è gia arrivà suenter 1 ura e 22 minutas en il arriv a S-chanf.

