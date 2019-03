En la categoria gruppas dal maraton da dunnas han fatg part er quatter dunnas da la societad da musica Cinuos-chel/Brail. La gruppa cun il num «Ladies musica Cinuos-chel/Brail» ha per in di fatg furori sin la loipa.

Musicantas han midà per in di sin skis da passlung

Las quatter dunnas Manuela Bezzola, Carmen Federspiel, Seraina Camichel ed Aita Bivetti èn gia l’onn passà sa participadas sco gruppa a la cursa da dunnas engiadinaisa. La finamira da far er sport e na be musica è reussida. Da radund 40 gruppas èn ellas quest onn sco er gia l'onn passà vegnidas 19avlas – damai en l'emprima mesadad e cun quai in resultat da success per ellas.

