La vischnanca da Puntraschigna ha demussà grond interess per sa participar pli intensiv a la tradiziunala cursa da passlung. Cun il «Rondo», il center da congress e cultura a Puntraschigna, è avant maun in' infrastructura ideala oravant tut per reparter ils numers a la massa da curriduras e curridurs. La finamira è da realisar ina bun’atmosfera ensemen cun il vitg da Puntraschigna.

San Murezzan è surstà da la decisiun

Cumbain che San Murezzan ha gì contact e discutà sur dal tema culs organisaturs dal maraton, Martin Berthod, suprastant dal vitg da San Murezzan è surprais da la decisiun definitiva. Il «village» ensemen cun il sprint da notg era ina fitg buna purschida.

Quest pass è ina sperdita ord vista turistica ma era economica

Martin Berthod prevesa da tschertgar il contact cun ils organisaturs e chattar ina soluziun. Co che quella guarda ora e tge rolla che San Murezzan ha en l'avegnir per il maraton vegn segiramain discutà en vista a la 52avla ediziun dal maraton da skis.

RR actualitad 17:00