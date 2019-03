Il sprint da notg a San Murezzan ha ina gronda tradiziun. Gia dus dis avant il maraton da skis engiadinais sa mesira l’elita dal sport da passlung a San Murezzan bogn tar il sprint. Dentant è il sprint era la culissa perfetga per giuvnas atletas ed atlets per currer ina giada sin la medema loipa sco lur gronds idols.

Ina surpraisa ed ina conferma

Ils davos dus onns era adina Even Northug, il frar pitschen da Petter Northug, il victur dal sprint da notg a San Murezzan. Questa giada na hai betg tanschì per Even Northug. El è daventà quart. La cursa ha gudagnà Eivind Bakkene da la Norvegia avant dus Franzos. Tar las dunnas ha triumfà Alina Meier da Tavau. L’indigena Fabiana Wieser da Sent è puspè vegnida terza.

En la loipa cun ils gronds idols

Il sprint da notg na porscha mo spectacul tar l’elita. Era giuvens da la regiun han la schanza da sa preschentar ad in public pli grond. Las sis meglras mattas ed ils sis megliers mats en las categorias sut 10, sut 12, sut 14 e sut 16 onns as mesiran era tar il sprint da notg. Adina tranter ils sprints da l’elita èn vegni eruids ils megliers giuvens passlungists en las categorias menziunadas. Il sprint da notg e uschia in spectacul per pitschen e grond.

