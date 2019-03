Il maraton è uschè popular era perquai che la cursa vegn taxada sco cursa «simpla». Il traject da la cursa maina per gronda part da la val engiu ed uschia è il maraton forza era insatge per insatgi che n'è betg uschè versà sin ils skis da passlung. Sper l’elita dal sport sa participeschan era fitg blers curridurs popularas a la cursa cun gronda tradiziun.

Fertant ch'ils pli sperts èn en in'ura e mesa en l’arrivada dal maraton a S-chanf, dovran ils pli plauns sis giadas dapli temp. Suenter sis uras vegn l'arrivada a S-chanf serrada. Quellas e quels che n'èn lura anc betg là na vegnan betg rangads.

Legenda: Schlitta-scuetta al maraton RTR, Roman Dobler

Ils davos vegnan propi zap per zap en l’arrivada. Mintgina a mintgin vegn dentant beneventà da l’entir comité d’organisaziun dal maraton che stat spalier per ils ultims curridurs e per las ultimas curriduras. Cur ch'il davos è alura a S-chanf e il maraton per tuts puspè istorgia.

