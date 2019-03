Samuele Reis e Robert Luzi èn responsabels che las loipas tranter Brail e La Punt Chamues-ch èn adina en in bun stadi. Passa 400 uras han els gia fatg questa stagiun cun lur maschina da far loipas. La gronda finamira finala è mintg’onn il Maraton da skis engiadinais.

Uras ed uras en viadi – per porscher in vial da loipa perfect

D'ina vart il fastiz per il stil classic, da l'autra ina surfatscha per peduns e per skating.

Els tiran mintga di cun lur maschinunas durant uras ils fastizs tras la naiv. Savens èn els sulet sin las loipas, causa che la gronda part da la lavur vegn fatga la saira, durant la notg u era la damaun baud. I dependa adina da l’aura e da las temperaturas.

La pli segira prognosa da l’aura è anc adina d'avrir la fanestra e guardar sez tge ch’i vegn.

Quest enviern saja stà in fitg bun, causa che la naiv è gia crudada il cumenzament da december, manegia Robert «Röbi» Luzi. L’um da S-chanf è il 40avel onn en viadi cun ina maschina che fa loipas.

Gronds midaments

Durant ils davos quatter decennis n’haja betg be dà grondas midadas a reguard il stil da far passlung. Er la tecnica da la maschina s’ha sviluppada fermamain. Via ina app pon ins perfin vesair nua e cura che las maschinas da far loipas èn precis en acziun en Engiadin’Ota. Quai na disturba insumma betg Samuele Reis, ch’el fetschia simplamain sia lavur – fin ch’ella è fatga.

