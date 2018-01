Maraton da skis engiadinais - 14'200 èn avunda

Ils organisaturs dal Maraton da skis engiadinais limiteschan il dumber da participants quest onn sin 14'200. Quai han els communitgà oz. La raschun saja ch'ins veglia garantir vinavant la qualitad da l'occurrenza e che la logistica e l'organisaziun constettian.

Il 2018 ha lieu la 50avla ediziun dal maraton. E per il maraton da giubileum da 50 onns èn s'annunziadas dus mais avant la partenza gia 11'300 persunas. Cumpareglià cun l'onn avant è quai in plus da 24%: Quai è in record per da quest temp en l'istorgia dal Maraton da skis engiadinais. Procurà per quest record d'annunzias han il giubileum da 50 onns e la buna situaziun da naiv gia l'entschatta da la stagiun d'enviern fin giu en la Bassa.

Il Maraton da skis duai restar in'occurrenza che persvada

Las bleras annunzias sforzan ils organisaturs per l'emprima giada dapi 50 onns da far ponderaziuns davart ina limitaziun da participants. La raschun per quest pass: ins veglia garantir vinavant la qualitad da l'occurrenza e che la logistica e l'organisaziun constettian.

« Per nus èsi impurtant che l'occurrenza è e resta per tuttas participantas e per tuts participants in eveniment » Menduri Kasper

mainagestiun/CEO

Las preparaziuns per il Maraton da skis engiadinais e per las ulteriuras cursas marschan tenor plan. La purschida da loipas en l'Engiadin'Ota cumpiglia var 200 kilometers, e la loipa da maraton po vegnir recognoscada quasi dal tut.

