Damai ch’il Maraton da skis engiadinais 2021 vegn ad esser sut l’ensaina da las mesiras da protecziun cunter il coronavirus, sto er il concept dal «Maraton-Village» vegnir surlavurà. Quai ha communitgà la suprastanza da la vischnanca da Puntraschigna. Tranter auter vegnian ils numers da partenza repartids en trais enstagl da be en in lieu. Plinavant vegnia l’entir areal dal «Village» engrondì per stgaffir dapli plaz ed i dettia ina bloccada da la via dal Rondo fin il bogn cuvert enstagl be fin il hotel Rosatsch.