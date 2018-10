Sport d'elita n'è betg adina uschè simpel. Tar quai tema ha la HTW organisà il glindesdi in event cun giasts prominents: Ils anteriurs sportists Ariella Kaeslin e Hippolyt Kempf han discutà ensemen cun il psicolog da sport Hanspeter Gubelmann davart il squitsch mental en il sport professiunal.

Els èn adina en la glisch da reflecturs e vegnan per part adurà sco dieus. Sch'i han success, sche vegnan els ludads si en tschiel ed els vegnan cun lur passiun da finanziar il mintgadi. Mo igl è betg tut bel, sco quai ch'ins pudess pensar sin l'emprima egliada. Sut il motto «sport d'elita – las duas varts da la medaglia» ha la HTW il glindesdi saira manà tras in event cun giasts prominents.

Cumenzà ha quel cun in referat dad input dal psicolog da sport Hanspeter Gubelmann. Silsuenter ha gì lieu ina discussiun da podium. Sper il psicolog da sport han er dus anteriurs sportists d'elita discutà: la gimnasta artistica Ariella Kaeslin ed il cumbinader nordic ed actual schef da passlung tar «Swiss Ski» Hippolyt Kempf.

«Sportists d'elita n'èn betg maschinas»

Nus vesain sulettamain il piz dal culm da glatsch. Nus na vesain betg quantas terradas ch'in atlet ha gì tochen ch'il success è vegnì.

I dettia differents facturs che sappian procurar per squitsch tar ils singuls atlets: Per exempel mancanza da regeneraziun, mancanza da temp e daners, nagina robustadad emoziunala – ma era l'ir enturn cun las medias (socialas) è in factur impurtant. En il mender cas n'èn ils atlets betg capabels da surportar quest squitsch e survegnan depressiuns.

Betg tuts vegnan d'ir enturn cun il squitsch

Betg per nagut han ils organisaturs envidà Ariella Kaeslin a la discussiun da podium: Ella ha numnadamain stuì terminar cun il sport d'elita pervi dal squitsch.

Ins ha 100 giadas prendì sang e controllà il corp sin malsognas, ins ha dentant chattà nagut.

Ella ha gì in'autra malsogna, ella pativa da depressiuns e n'è betg vegnida a frida pli cun la situaziun. Uss emprova Ariella Kaeslin da sensibilisar giuvens sportists e da mussar che patir sut il squitsch saja ina malsogna sco tuttas autras era.

Legenda: Ariella Kaeslin ...è uschia en acziun bain enconuschenta. Ina medaglia dad aur als campiunadis europeics ed ina d'argient als campiunadis mundials ha ella gudagnà. Dentant n'ha ella betg mo gì bels muments en il sport professiunal. Keystone

Betg mo l'atlet sut circumstanzas da squitsch

Da tuttas varts vegnia spetgà ch'il sportist fetschia buns resultads, saja quai da la publicitad, dals trenaders u dad amis u parents. Era il sportist sez chargia adina si in squitsch a sasez. I vegnia dentant bleras giadas emblidà, che betg mo l'atlet è mess ora a circumstanzas extraordinarias:

Era trenaders u fisioterapeuts vegnan a lur limit per pussibilitar las prestaziuns da l'atlet.

Legenda: Hippolyt Kempf ...ha l'onn 1988 gudagnà a Calgary la medaglia d'aur en la disciplina cumbinaziun nordica. Uss è el schef da passlung da «Swiss Ski». Il squitsch da tuttas varts en il sport d'elita è enconuschent per el sco atlet, sco er en sia funcziun mumentana. Keystone

