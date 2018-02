Tut ils trics pon ins cumbinar cun grabs e repeter uschè ditg ch'ins è en l'aria.

Freeski

Rodeo

In cowboy sin skis, cun lasso e chapè... nana, atgnamain mo in backflip cun ina rotaziun orizontala d'almain 540°. Oriundamain vegn quel tric dals aissists.

Misty

Tge che tuna forsa in pau tschajerus n'è nagut auter ch'il cuntrari d'in rodeo. Pia in frontflip cun rotaziun.

Lincoln Loop

Anteriur president american Abraham Lincoln aveva da ses temp inventà quest tric cura ch'el è crudà da ses balcun... na, spass. Quest tric vegn dad Ed Lincoln, skiunz da freestyle e stunt dubel da James Bond en «Der Spion, der mich liebte». Ma uss il Lincoln Loop: Quai è in salto da la vart. Uschè simpel.

Snowboard

McTwist

Halfpipe. In McTwist è in frontflip cun rotaziun che vegn fatga cun il dies emprim. Vul dir sper il salto vegn fatg ina rotaziun orizontala durant la quala l'aissist na vesa l'entschatta betg en direcziun ch'el sgola. Cumplitgà? Quardai.

Chicken salad

Miamm, ma questa giada era insatge per vegis: Il Chicken salad è atgnamain «mo» in grab. Il bratsch davos tschiffa tras las chombas l'ur davos da l'aissa, tranter las liadiras da la vart dals chaltgogns. La chomba davant è stendida.

Ma emprova ina giada da far quel ensemen cun in flip...

Superman

In frontflip che vegn fatg l'entschatta plaun, uschia ch'ins vesa ora sco Superman senza mantelet. Avant sa tschentar vegni dentant cusseglià da finir tant pli spert il salto. Va era cun skis.

