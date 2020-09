William Reais – il pli spert Grischun

Ils temps da William Reais persvadan:

100 m - 10.35 secundas

200 m - 20.24 secundas

Cun quests temps tutga il giuven da Cuira tar ils megliers sprinters da la Svizra. Avant bun in'emna è el vegnì campiun svizzer en la cursa sur 200 meters. Per el èsi dentant cler: El vul, baud u tard, era far furora sin palc internaziunal.

Per l'onn proxim ha William Reais la finamira da far ina medaglia al campiunadi d'Europa sut 23 onns. E plinavant vul el era dumagnar la qualificaziun per ils gieus olimpics a Tokio.

Pir cun 16 onns vegnì tar l'atletica leva

Cumenzà a far cursas da sprint ha l'atlet da Cuira, cun ragischs en il Portugal ed en l'Angola, tard. Sco giuven haja el ditg dà ballape a Cuira. Grazia ad ina collega saja el lura vegnì tar il sport d'atletica leva. E fin oz è el stà fidaivel al sport, almain a las disciplinas da sprint.

Tut quai ch'jau fatsch, fatsch jau spert. Saja quai currer u era discurrer.

William Reais è pertschert ch'el sa anc vegnir pli spert. Spezialmain la partenza saja anc ina gronda flaivlezza dad el. Tar ina cursa sur 100 u 200 meters è la partenza insatge dal pli impurtant.

Legenda: L'ultim temp ha William Reais pulverisà pliras giadas ses agens records. Keystone

Trenament a Turitg

Per cuntanscher sias finamiras investescha l'atlet bler. Tschintg fin sis giadas ad emna va el da Cuira a Turitg per trenar. Là sajan las cundiziuns da trenament meglras. Plinavant lavura el parzialmain tar ina banca a Cuira.

William Reais viva pia ina vita intensiva per cuntanscher ses siemis. Sias grondas finamiras èn da gudagnar medaglias a concurrenzas internaziunalas e da dumagnar in di ils 200 meters sut 20 secundas.

Buns atlets dal Grischun hai adina puspè dà ils ultims decennis. Noss redactur Gian Carlo Candinas cun ina survista.