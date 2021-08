Jason Joseph ha persvas tar l'emprima cursa en ils 110 meters obstachels als gieus olimpics a Tokio. Il Basilais ha dumagnà cun 13,31 secundas sin plazza dus ed è cun quai sa qualifitgà a moda directa per ils mezfinals. Per el è quest temp la meglra prestaziun da la stagiun. Sin ses agen record svizzer, han mancà ad el be 2 tschientavels.

Il mezfinal è damaun marvegl a las 04:00 ed il final lura la gievgia a las 04:55, temp svizzer.