Il sprinter svizzer, Alex Wilson, ha realisà en ils Stadis Unids dus resultads da record: Tar in meeting ad Atlanta ha el duvrà per ils 100 meters 9,84 secundas. Cunquai ha il Basilais da 30 onns meglierà il record europeic per dus tschientavels. Il record svizzer ha el schizunt meglierà per 24 tschientavels.

Er sur 200 meters ha Alex Wilson pudì nizzegiar las cundiziuns perfetgas e mussà ina prestaziun extraordinaria: Quels è el currì en 19,89 secundas – ed ha uschia meglierà ses agen record svizzer per gist 9 tschientavels.