La Svizra ha cumbattì fin la davosa runda per ina medaglia. Beda Klee e Dario Cologna en il stil classic sco era Jason Rüesch e Roman Furger en il stil liber èn stads permanent tranter las meglras sis naziuns ed uschia en il cumbat per ina medaglia.

20 secundas han mancà per bronz

Durant ch'ils Norvegiais ed ils Russ han cumbattì per aur ha Roman Furger sco quart svizzer cumbattì ensemen cun ils Franzos, ils Svedais ed ils Finlandais per la medaglia restanta, quella da bronz. Paucs kilometers avant la fin ha il Franzos Jules Lapierre pudì scappar ed uschia decider il cumbat per quest terz plaz. La Svizra è la finala vegnida 5aval en quella cursa da staffetta cun in retard da 20 secundas sin in plaz da podest. I fiss stà l'emprim podest per ina staffetta svizra dals umens ad in eveniment grond.

Seria norvegiaisa cuntinuescha

Sco spetgà han la Norvegia e la Russia cumbattì per il titel da campiun mundial. Curt avant l'arrivada, tar la davosa ascensiun ha Johannes Kläbo pudì decider la cursa encunter ses grond rival Alexander Bolschunow.

Uschia ha l'actual meglier sprinter dal mund, Johannes Kläbo, gudagnà la 11avla medaglia dad aur en seria per la Norvegia en la cursa da staffetta dals umens a campiunadis mundials.

Russ cun ina partenza da chametg

Al cumenzament ha tut vesì ora suenter ina gronda show dals Russ. Tar relaziuns fitg grevas cun blera naiv bletscha ha l'emprim currider dals Russ, Alexej Scherwotkin, distanzià l'entira concurrenza per bun ina minuta sin ils emprims 10 kilometers en il stil classic, tranter auter er il Norvegiais Paal Golberg ch'ha gì da cumbatter cun ses material. Il segund Norvegiais, Emil Iversen, ha però en curt temp puspè pudì suenter al Russ ch'han laschà currer sco segund Ivan Yakimushkin. Silsuenter èsi stà fin la fin in dir cumbat a la testa tranter la Russia e la Norvegia cun la meglra fin per ils Scandinavs.