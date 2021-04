Legenda: Laurien van der Graaff e Nadine Fähndrich avevan gudagnà la stagiun passada la medaglia d'argient al campiunadi mundial. Keystone

Per la stagiun da passlung che vegn fa in quartet part da l'equipa naziunala. Dario Cologna, Laurien van der Graaff e Nadine Fähndrich restan en la naziunala e suenter in onn turna Jovian Hediger puspè en la pli auta categoria da promoziun. Quai annunzia Swiss-Ski.

Da nov part dal cader A fan dal Grischun – Alina Meier e Valerio Grond, omadus da Tavau. Jonas Baumann e Jason Rüesch restan commembers dal cader A.