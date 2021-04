Per Alligator Malans è la stagiun a fin

01:35 video Köniz dumogna Malans en il mezfinal Or da sportheute dals 17.04.2021. laschar ir

La squadra dal Signuradi ha pers cun 5:6 suenter prolungaziun cunter Köniz. Per ils Grischuns era quai stà la quarta sconfitta cunter la squadra dal chantun Berna. Per Köniz vai uss en il superfinal cunter Wiler-Ersigen.

En la davosa partida han tuttas duas squadras dà tut. Paucas minutas avant la fin dal temp regular aveva la squadra da Köniz anc dus gols avantatg. Alligator Malans ha dentant pudì egualisar e far entaifer paucas minutas dus gols. Suenter 7 minutas en la prolungaziun ha dentant Köniz pudì far in gol ed uschia entrar en il final.