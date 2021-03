02:21 video La cursa da Marco Odermatt Or da Sport-Clip dals 07.03.2021. laschar ir

Marco Odermatt gudogna il super-G da Saalbach cun in avantatg da 62 tschientavels sin il Franzos Matthieu Bailet. Terz daventa l'Austriac Vincent Kriechmayr cun in retard da 0,81 secundas. Per Odermatt èsi la terza victoria en ina cursa da la cuppa mundiala. Ed il duel per la culla pitschna dal super-G tranter Odermatt e Kriechmayr n'è anc betg decidì.

Dus ulteriurs Svizzers vegnan tranter ils top 6 – Justin Murisier perda 0,98 secundas e vegn sin plaz 5 e Beat Feuz è 1,17 secundas enavos e fa rang 6. Ina buna prestaziun mussa era il Grischun Stefan Rogentin, cun 2,18 secundas retard sin Odermatt daventa el 17avel. Gino Caviezel vegn 36avel.

Betg arrivads en l'arrivada èn dals Svizzers: Loïc Meillard, Ralph Weber e Niels Hintermann.