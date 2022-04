Il duel per il titel da campiunessas svizra d'unihoc tranter Piranha Cuira e Kloten-Dietlikon hai dà en seria sur blers onns. Otg giadas tranter ils onns 2012 e 2019. L'ultim triumf da l'equipa grischuna datescha da l'onn 2018. Kloten-Dietlikon èn idas sco defensuras dal titel ed era favuritas en il gieu suenter ch'ellas han dominà la qualificaziun ed èn marschadas tras las serias da quart- e mezfinal dals playoffs senza perder in gieu.

Atgnamein han ins spetgà in pli stretg gieu. Tant pli che durant la fasa da qualificaziun èn las dunnas da Cuira vegnidas da batter las Turitgaisas. Quellas han però mussà lur dominanza er en il superfinal e quai a moda fitg clera. A Piranha Cuira n'è gnanc in punct gartegià. Il 0:9 è ina ferma terrada e trumpada per las dunnas da Cuira. Sco il trenader, Simon Zopf, ha ditg gist suenter il gieu, hajan las Turitgaisas tratg atras lur gieu ed els na sajan simplamain betg vegnids da mussar il gieu ch'ins haja bajegià si durant ils playoffs. Per Kloten-Dietlikon èsi uschia il terz titel da campiunessas svizras en roda ed il 9avel en lur istorgia.

Piranha ha gì ina stagiun difficila

Suenter che numerusas giugadras rutinadas han chalà u bandunà il club, ha la nova stagiun cumenzà cun in'equipa pulit giuvna che dovra ses temp per madirar. Plinavant ha la stagiun cumenzà cun il nov duo da trenaders scandinavs Mikael Fernström e Jani Westerlund. Quels han bandunà Piranha Cuira suenter la fasa da qualificaziun ch'il club ha terminà sin posiziun 3. Il favrer han Simon Zopf, il trenader da las U21 da Piranha ed il schef da sport Daniel Darms surpiglià.

Per Simon Zopf ch'era gia pledà sco nov trenader sin la stagiun 2022/23, ha sia nova incarica a la banda cumenzà pli baud che pensà e gist en la fasa intensiva cun las serias da playoff. Er sch'ils gieus èn savens stads stretgs e las Piranhas han duvrà mintgamai sis gieus en las serias da quart- e mezfinal per vegnir en il superfinal, saja quel merità. Er sche l'experientscha manca per part a l'equipa giuvna, la qualitad constettia, di il nov a la banda.