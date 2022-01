Gia sco uffant èsi stà clar per Chelsea Fonetenel da daventar profi da tennis. Era ussa, cun 17 onns n’è quai siemi betg sa midà. Grond sustegn sin la via da daventar la meglra giugadra dal mund survegn ella da Sedrun.

Il talent da tennis Chelsea Fontenel è creschida si en il chantun Argovia. Entras Silvano Monn – in bun ami da la famiglia – ha ella prendì ad enconuscher il vitg da muntogna. Dapi lura è la famiglia Fontenel adina puspè da vesair a Sedrun. Tenor il bun ami Silvano Monn è il sacrifizi da la famiglia fitg gronds per che Chelsea Fontenel po daventar profi da tennis. Perquai saja mintga confirmaziun e sustegn per Chelsea Fontenel da gronda valur.

Mintga confirmaziun per quai che la famiglia fa, è fitg bun.

La dedicaziun ha gia purtà fritg: Chelsea Fontenel ha pudì giugar al French Open e Wimbledon dals juniors. Proximamain stat il Australian Open dals juniors avant porta. En la rangaziun mundiala da las junioras è Chelsea Fontenel actualmain sin plaz 34. Grazia ad in stipendi po ella frequentar in’academia da tennis a Florida, declera Chelsea Fontenel. Ord quest motiv n’è ella betg pli uschè savens a Sedrun. Tuttina emprovia ella era en il futur da tegnair il contact cun il vitg.

audio Chelsea Fontenel vala sco grond talent da tennis – ed ha in club da fans a Sedrun 04:04 min, Actualitad dals 11.01.2022. laschar ir. Durada: 04:04 minutas.

Ambassadura per il vitg?

Era la president da Tujetsch Martin Cavegn sa legria dal success che Chelsea Fontenel ha en il mund da tennis. Sedrun sustegnia gugent persunas giuvnas ch’han ina finamira. Per exempel haja il vitg sustegnì Chelsea Fontenel tar la filmada d'in clip da musica – il segund talent da Chelsea Fontenel. Forsa savess ella sa revantschar en il futur ad autra moda. Martin Cavegn saja sa cunvegnì sin basa amiaivla cun Chelsea Fontenel e sia famiglia ch’il talent da tennis è pronts da far insatge en la regiun, en il cas ch’il success crescha vinavant.