Gino Stucki (19) vul era in di far part dal circus da la cuppa mundiala e da campiunadis mundials. Per questa finamira investescha il Sursilvan da Flond bler.

1 / 3 Legenda: Gino Stucki Il schaner 2021 ha il Sursilvan gudagnà sia emprima cursa da FIS. MAD, Gino Stucki 2 / 3 Legenda: Sia ferma disciplina Il slalom è actualmain sia ferma disciplina. Tuttina vesa el sasez sco allrounder. MAD, Gino Stucki 3 / 3 Legenda: Skiunz che va cun il chau Gino Stucki vul vegnir en il futur pli giagliards sin pista. MAD, Gino Stucki

Cun 2 onns è il giuven Sursilvan stà per l'emprima giada sin skis. Immediat è el stà tschiffà da quest sport. In sport che fascinescha dal reminent l'entira famiglia. Actualmain fa Gino Stucki part dal cader NLZ da la Svizra orientala e visita dasperas il gimnasi da sport a Tavau.

Gudagnà sia emprima cursa da FIS

Il schaner 2021 ha l'atlet da 19 onns gudagnà sia emprima cursa da FIS. En in slalom a Tavau è el stà per l'emprima giada sisum il podest sin quest stgalim da cursas.

I saja uss impurtant da prender pass per pass, manegia il giuven da Flond. Sco proxim fissi bun da far il pass en il cader C ed en ils proxims onns da far puncts en la cuppa europeica. Sia gronda finamira è dad esser en intgins onns ina part dal circus da skis da la cuppa mundiala.

In skiunz che va cun il chau

Gino Stucki di, ch'i dettia in pled che descrivia el sco skiunz: ambizius. Schon da pitschen era el fitg ambizius ed in uffant che leva esser en tut il meglier.

Uschia funcziuna simplamain mes chau

Sch'ins veglia vegnir skiunz professiunal, saja quasi obligatori dad esser ambizius. Ins stoppia era esser magari in perfecziunist per ir quest viadi lung ed intensiv.

Legenda: Gino Stucki visita actualmain il segund ultim onn dal gimnasi da sport a Tavau. RTR, GIAN CARLO CANDINAS

Gino Stucki sa, ch'el ha cun 19 onns anc d'emprender bler e ch'el n'è anc ditg betg a la fin da ses svilup. El di, ch'el saja in skiunz che giaja fitg cun il chau, cura ch'el saja sin pista.

Jau lavur vi da mamez, per ch'jau poss er magari esser il tip giagliard durant ina cursa

Per ses grond siemi da daventar en intgins onns skiunz da la cuppa mundiala investescha Gino Stucki bler. Ed el desista er sin bler ch'è atgnamain normal per in giuven en sia vegliadetgna.