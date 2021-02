Talina Gantenbein sa ir per l’emprima giada al campiunadi mundial da ski cross da l’elita. Ella è sa qualifitgada sco setavla per il punct culminant da la stagiun.

La stagiun actuala è la tschintgavla stagiun da Talina Gantenbein en la cuppa mundiala da ski cross. La skiunza da Scuol è uss propi arrivada en la cuppa mundiala. Fin da qua è quest senza dubi sia meglra stagiun. Gia duas giadas ha la skiunza fatg il pass sin il podest da la cuppa mundiala da ski cross. Gest al principi da la stagiun tar la cursa da la cuppa mundiala ad Arosa, e la segunda giada avant bun duas emnas ad Idre Fjäll, il lieu dal campiunadi mundial.

In zichel sco cursas da chasa

L’entira equipa svizra da ski cross as senta fitg bain ad Idre Fjäll. Tar las davosas cursas da la cuppa mundiala en la Svezia han skiunzas ed ils skiunz svizzers procurà per numerusas plazzas da podest. Fanny Smith per exempel ha gudagnà duas cursas ad Idre Fjäll, ina giada è ella vegnida terza. Era Talina Gantenbein ha fatg en Svezia sco menziunà il pass sin il podest. Suenter che la giuvna skiunza da Scuol era gia vegnida campiunessa olimpica e vice campiunessa mundiala tar las junioras èn las concurrenzas ad Idre Fjäll las emprimas per la skiunza engiadinaisa tar l'elita. Tgi sa, forza sa ella anc curunar ina stupenta stagiun cun ina medaglia tar il campiunadi mundial.