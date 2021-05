Il goli vallesan Gilles Senn è gia stà dal 2011 enfin 2019 tar il Club da Hockey da Tavau. Suttascrit ha el uss in contract per trais onns.

Legenda: Keystone

Cun 15 onns è Gilles Senn vegnì il 2011 tar il HCD, sco talent giuven. Dasper sia scolaziun en il hockey ha el er visità il gimnasi a Tavau. Il 2017 è el vegnì fatg il draften dals New Jersey Devils. Il 2019 è el lura ì a dar en la NHL. Suenter dus onns amez la crisa da corona, turna el uss en Svizra tar il HCD. Dà ha el sulet duas partidas en la NHL e 44 en la AHL.

Pervi da sias anteriuras prestaziuns per il HCD, saja il club er s'engaschà ferm per el cura ch'el è turnà en Svizra. Per il HCD ha el gia dà 115 partidas en la liga naziunala, set giadas en la Cuppa Spengler e nov giadas en la CHL.